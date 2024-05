Como adotar um cão

Se você optar por adotar um cão adulto ou um filhote, existem prós e contras e é uma decisão muito pessoal que exige uma pesquisa cuidadosa e consideração do tipo de lar que você poderá fornecer.

Benefícios da adoção de um cão adulto

Pode ser extremamente recompensador

Cães adultos já podem estar treinados para a vida em casa

Cães adultos podem já conhecer alguns comandos básicos

Desafios da adoção de um cão adulto

É difícil prever o tamanho quando adulto de filhotes sem raça definida (SRD)

Às vezes pets resgatados podem ter problemas comportamentais

Cães adultos podem não ter treinamento básico ou podem ter desenvolvido maus hábitos

Principais dicas para a adoção de um cão

A chave para uma transição bem-sucedida é passar algum tempo com seu possível cão antes de levá-lo para casa. Tente vê-lo várias vezes antes de adotá-lo e peça para retirá-lo do abrigo para algumas caminhadas, com e sem guia. Se possível, leve-o em seu carro e observe seu comportamento em diferentes circunstâncias.