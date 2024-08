O ambiente da sua casa é seguro para um cão?

Não há um tipo certo de ambiente para um cão. Você pode ter filhos ou animais de estimação existentes para levar em consideração. Você pode morar em uma cidade, campo, um apartamento ou uma casa. Seja qual for o ambiente, o importante é que seja seguro para o seu animal de estimação.

Filhotes de cão, em especial, são muito sensíveis ao ambiente, e as experiências negativas terão um efeito duradouro. O habitat de hoje é muitas vezes urbano e, com a vida da cidade, vêm inúmeros, frequentes e muitas vezes intensos estímulos visuais e auditivos. É extremamente importante que o seu filhote de cão não associe o ambiente em que vive a um susto ou sensações desagradáveis.

A vida da cidade pode ser muito estimulante, mas para um cão isso pode facilmente ser impressionante. Você deve aproveitar o tempo para familiarizá-lo gradualmente com o ambiente ao seu redor, bem como com as várias situações que ele terá que enfrentar: carros, escadas rolantes, elevadores, trens, bondes ou ônibus para citar apenas alguns.

O filhote de cão também deve aprender a ficar sozinho em casa por períodos cada vez mais longos sem se sentir assustado ou se tornar destrutivo ou barulhento.

Coisas a considerar incluem:

Cabos elétricos expostos.

Qualquer lugar onde um filhote de possa ficar preso ou cair, como janelas, varandas ou escadas.

Substâncias tóxicas acessíveis, incluindo produtos de limpeza, recargas de cigarros eletrônicos, medicamentos, fertilizantes químicos, ferramentas afiadas, herbicidas e inseticidas.

Buracos e aberturas no jardim por onde um filhote de cão poderia escapar, plantas venenosas.

Plantas venenosas, como fícus, ciclâmen, azevinho, visco, filodendro, babosa, narciso, jacinto, íris, azaleia, rododendro, oleandro e ervilha de cheiro.

Ter um cão pode ser um relacionamento gratificante e de longo prazo, e certificar-se de que sua casa e estilo de vida possam atender às necessidades de saúde e segurança de seu novo cão vale a pena para garantir uma vida bem sucedida e feliz juntos.