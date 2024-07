Massgeschneiderte Ernährung für einzigartige Bedürfnisse

Royal Canin entwickelt eine neue Futterart, wenn wir einen Bedarf identifizieren, der dann in ein genaues Nährstoffprofil übertragen wird, das an Haustiere auf Grundlage von Grösse, Rasse, Alter, Lebensstil und Empfindlichkeit angepasst ist. Neben genau abgemessenen einzelnen Nährstoffen berücksichtigen neue Entwicklungen auch Schmackhaftigkeitsfaktoren, einschliesslich der Form, Grösse und Textur von Trockenfutterkroketten, die an die Form und Grösse der Kiefer der Haustiere angepasst sind. Erfahren Sie nachfolgend mehr über Royal Canins Futter für spezielle Bedürfnisse.