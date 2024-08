Alles, was Sie über die Rasse wissen müssen



Die Ragdoll ist eine Katze, die wirklich alle Vorzüge zu vereinen scheint. Sie ist nicht nur schön, sondern hat auch Köpfchen und eine entspannte, freundliche Herangehensweise an so ziemlich alles. Die Ragdoll-Katze hat sogar eine beachtliche Lebenserwartung und lebt oft bis weit ins späte Teenageralter hinein.

Und doch gibt es sie als Rasse noch nicht lange. Die Ragdoll-Katze entstand erst in den 1960er Jahren in den Vereinigten Staaten und ist eine relativ neue Ergänzung der Katzenwelt. In dieser kurzen Zeit hat sie sich jedoch zu einer der beliebtesten Katzen überhaupt entwickelt.

Sie gehört zu den grössten domestizierten Katzenrassen. Weibliche Tiere können ein Gewicht von bis zu 6 kg und männliche bis zu 9 kg erreichen. Trotz der statuenhaften Grösse der Ragdoll-Katze ist sie keine besonders energiegeladene Rasse und sogar ziemlich ruhig, sodass sie normalerweise gut in die meisten häuslichen Umgebungen passt. Sie ist auch für ihre tolerante Haltung gegenüber Kindern und anderen Tieren bekannt.

Abgesehen von ihrer tatsächlichen Grösse kann ihr flauschiges „Plüsch“-Fell – und die Unterwolle darunter – sie noch grösser erscheinen lassen, als sie ist. Die sehr abwechslungsreichen Muster der Ragdoll-Katze können in verschiedenen Farbschlägen von Chocolate-, Lilac- und Cream- bis Seal-, Blue- und Red-Point auftreten. Als Point-Rasse hat sie jedoch normalerweise dunklere Markierungen an den Extremitäten.