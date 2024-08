Massgeschneiderte Gesundheitsernährung spielt eine grundlegende Rolle bei der Erhaltung der Gesundheit und Schönheit einer Katze. Das Futter liefert Energie, um die Vitalfunktionen zu unterstützen, und eine vollständige Ernährungsformel für Katzen sollte eine ausgewogene Kombination aus Nährstoffen enthalten. Wenn Sie Ihre Katze so füttern, erhält sie eine Ernährung, die weder mangelhaft noch übermässig ist, was sich nachteilig auf ihre Gesundheit auswirken könnte. Frisches, sauberes Wasser sollte jederzeit zur Verfügung stehen, um die regelmässige Blasenfunktion zu unterstützen. Katzen sind auch von Natur aus daran angepasst, kleine Portionen zu fressen – zwischen sieben und zehn am Tag. Wenn Sie ihr einmal täglich die empfohlene tägliche Trockenfutterration geben, kann die Katze ihren eigenen Verbrauch regulieren; ironischerweise steigt ihr Gewicht bei nur einer oder zwei Portionen am Tag stärker an als bei einer Katze, die nach Bedarf frisst.