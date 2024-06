Es kann eine Reihe von Gründen geben, warum Ihr Kätzchen seine Katzentoilette nicht benutzt. Überprüfen Sie zunächst, ob sich die Toilette in einer geeigneten Position weit genug von den Futternäpfen entfernt befindet und an einem leicht zugänglichen, aber diskreten Ort aufgestellt ist, an dem das Kätzchen nicht gestört wird. Wenn Ihr Kätzchen die Toilette mit einer anderen Katze teilt, kann dies stressig oder einschüchternd sein und dazu führen, dass Ihr Kätzchen die Toilette nicht benutzt. Es wird empfohlen, mindestens eine Toilette pro Katze plus eine zusätzliche aufzustellen.



Wie beim Beissen könnte Ihr Kätzchen die Katzentoilette aufgrund von Angstzuständen oder Störungen in seiner Routine meiden. Überlegen Sie, ob sich an der Routine oder sozialen Situation Ihres Kätzchens in letzter Zeit etwas verändert hat.



Wenn keine dieser möglichen Ursachen zutrifft, kann dies ein Zeichen für eine Krankheit sein. Wenn Sie sich über die Gesundheit oder das Verhalten Ihres Kätzchens Sorgen machen, sollten Sie sich an Ihren Tierarzt wenden.