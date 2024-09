PRODUKTDETAILS

Um sicherzustellen, dass Ihre ältere Katze ab dem 12. Lebensjahr die spezielle Ernährung erhält, die sie zur Aufrechterhaltung einer optimalen Gesundheit benötigt, sollten Sie ihr ein Futter zur Verfügung stellen, das sie natürlich und instinktiv bevorzugt. Im Alter leiden Katzen häufig unter Gelenkbeschwerden. Aus diesem Grund wurde ROYAL CANIN© AGEING 12+ in Soße speziell entwickelt, um die Gelenke gesund zu erhalten. Es unterstützt die Gelenkfunktion durch einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren – insbesondere EPA und DHA. Um die Nierenfunktion zu unterstützen, verfügt ROYAL CANIN© AGEING 12+ in Soße zudem über einen angepassten Phosphorgehalt. Das Spezialfutter für ältere Katzen ist auch als Stückchen in Gelee oder als Trockenfutter in Form von knusprigen Kroketten erhältlich, um den individuellen Vorlieben verschiedener Katzen gerecht zu werden. Wenn Sie eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsempfehlungen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Katze die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält.

