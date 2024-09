PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Kittenfutter für Britische Kurzhaar Kätzchen? ROYAL CANIN© BRITISH SHORTHAIR KITTEN ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse bei der Ernährung von Britisch Kurzhaar Kätzchen abgestimmt. So wird ihm der bestmögliche Start ins Leben ermöglicht und der Weg für eine gesunde Entwicklung bis ins Erwachsenenalter geebnet. Während sich das Immunsystem eines BKH Kätzchens noch in der Entwicklung befindet, sollte es über die Nahrung zusätzliche Unterstützung erhalten. Der Antioxidanzienkomplex in diesem Futter enthält das wichtige Vitamin E und trägt zum Aufbau der natürlichen Abwehrkräfte von Britisch Kurzhaar Kätzchen bei. Auch das Verdauungssystem eines Katzenwelpen befindet sich bis zum Alter von etwa 12 Monaten noch in der Entwicklungsphase. Um eine gesunde Verdauung zu fördern, ist eine Nahrung mit hochwertigen Proteinen wichtig. Aus diesem Grund enthält dieses Katzenfutter sogenannte L.I.P.-Proteine, die sich durch ihre besonders hohe Verdaulichkeit auszeichnen. Zusätzlich unterstützen Präbiotika das Gleichgewicht der Darmflora.

