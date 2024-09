DIGESTIVE CARE in Sauce

PRODUKTDETAILS

"Die Ernährung Ihrer Katze spielt eine wichtige Rolle für ihre Gesundheit. Das ROYAL CANIN® Feline Care Nutrition-Sortiment umfasst speziell angepasste Nahrungen, die für häufige Empfindlichkeiten Ihrer Katze entwickelt wurden. Ein gesundes Verdauungssystem ist die Grundlage für ein gesundes Katzenleben. Ein sensibler Verdauungstrakt kann mit einer schlechten Stuhlqualität und weiteren Verdauungsproblemen einhergehen. ROYAL CANIN® Digestive Care Feine Stückchen in Soße ist eine vollständige und ausgewogene Rezeptur, die speziell zur Unterstützung einer gesunden Verdauung entwickelt wurde. Dank der genau abgestimmten Nährstoffe trägt diese Rezeptur auch zu einer gesunden Stuhlqualität bei. ROYAL CANIN® Digestive Care hat sich bewährt. Unsere Studie* hat gezeigt, dass die teilnehmenden Katzen in nur 10 Tagen nach der Fütterung mit dem Digestive Care-Ernährungsprogramm (sowohl Trocken- als auch Feuchtnahrung) eine gesunde Stuhlqualität von über 95 % erreichten. ROYAL CANIN® Digestive Care ist auch als Trockennahrung erhältlich. Eine Mischung aus Feucht- und Trockennahrung sorgt für die Abwechslung, die Katzen lieben. Während Trockennahrung einen Zahnputz-Effekt hat und leichter zu lagern ist, trägt der Feuchtigkeitsgehalt von Feuchtnahrung zur Hydratation und zur Harnwegsgesundheit bei. Alle ROYAL CANIN®-Produkte durchlaufen ein umfassendes Qualitätskontrollverfahren, um die beste Qualität zu gewährleisten. Wenn Ihre Katze ROYAL CANIN® Digestive Care feine Stückchen in Soße frisst, erhält sie eine vollständige und ausgewogene Ernährung. *Royal Canin-interne Studie"

