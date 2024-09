PRODUKTDETAILS

Mahlzeiten sind ein wichtiger Teil des Lebens einer ausgewachsenen Katze – sowohl aus ernährungsphysiologischer Sicht als auch in Bezug auf die Zufriedenheit, die schmackhaftes Katzenfutter mit sich bringt. Bei wählerischen Katzen kann es schwieriger sein, die Nährstoffe zur Verfügung zu stellen, die zur Unterstützung der allgemeinen Gesundheit und des Idealgewichts notwendig sind. ROYAL CANIN© INSTINCTIVE Mousse ist perfekt auf das optimierte Nährstoff-Profil zugeschnitten, das von ausgewachsenen Katzen instinktiv bevorzugt wird. Sorgfältig ausgewählte Nährstoffe sorgen für eine optimale Schmackhaftigkeit – für eine Nahrung, der Ihre Katze nicht widerstehen kann. Aufgrund der in diesem Katzenfutter enthaltenen, augewogenen Kombination an Vitaminen, Mineralstoffen und Aminosäuren (die alle für die Erhaltung der allgemeinen Gesundheit erforderlich sind), nimmt Ihre Katze ein hochverdauliches und ausgewogenes Futter zu sich. ROYAL CANIN© INSTINCTIVE Mousse enthält einen angepassten Fettgehalt zur Regulierung des Energiegehalts. Außerdem tragen die spezielle Fasermischung und Proteine zu einem langanhaltenden Sättigungsgefühls bei. Um den individuellen Vorlieben jeder Katze gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© INSTINCTIVE auch als Stückchen in Soße oder Gelee erhältlich. Wenn Sie eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsrichtlinien. So stellen Sie sicher, dass Ihre Katze die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält.

Mehr lesen