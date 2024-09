PRODUKTDETAILS

"Warum ein besonderes Kittenfutter? Die Wachstumsphase ist ein wesentlicher Lebensabschnitt für ein Kitten – es ist die Zeit großer Veränderungen und neuer Entdeckungen. Während dieser Zeit ist es besonders wichtig, ein junges Kätzchen in seiner Entwicklung zu unterstützen. Dabei hilft die passende Ernährung mit einem hochwertigen Kittenfutter. Die körpereigenen Abwehrkräfte eines Kätzchens entwickelt sich erst allmählich. ROYAL CANIN Kitten unterstützt die körpereigenen Abwehrkräfte eines Kittens in dieser Zeit, insbesondere durch einen Nährstoffkomlex mit Vitamin E und C. Die Wachstumsphase kann aufgrund der vielen körperlichen Veränderungen eine für Ihr Katzenjunges sehr intensive Zeit sein. Deshalb ist ROYAL CANIN Kitten angereichert mit einer Omega-3-Fettsäure (DHA) zur Unterstützung der Gehirnentwicklung und Förderung einer gesunden Sehkraft bei Katzenwelpen. Kätzchen haben eine sensible Verdauung. ROYAL CANIN Kitten bietet daher Kombination aus Präbiotika (MOS) & hochverdaulichen Proteinen zur Unterstützung einer ausgewogenen Darmflora und einer gesunden Verdauung. Mehr Abwechslung für Kätzchen Um den individuellen Vorlieben verschiedener Katzen gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN Kitten auch als saftige Stückchen in Soße und Gelee oder weiche Mousse erhältlich. Wenn Sie eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsrichtlinien. So stellen Sie sicher, dass Ihre Katze die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält. ROYAL CANIN Qualitätsversprechen Alle ROYAL CANIN Produkte durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine optimale Futterqualität zu gewährleisten und den individuellen Ernährungsbedürfnissen sowie dem Lebensstil Ihrer Katze gerecht zu werden. Das bedeutet, mit ROYAL CANIN Kitten bieten Sie Ihrer jungen Katze eine hochwertige und ausgewogene Ernährung. Alleinfuttermittel für Kätzchen bis zum 12. Monat"

Mehr lesen