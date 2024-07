PRODUKTDETAILS

"Warum ein besonderes Kittenfutter für kastrierte Kätzchen? Kätzchen wachsen von Woche zu Woche und beginnen, ihre Umgebung mit großer Neugierde zu erforschen. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass ihre körpereigenen Abwehrkräfte noch nicht vollständig entwickelt sind. In dieser Zeit der neuen Entdeckungen im Alter von 6 bis 12 Monaten benötigen die körpereigenen Abwehrkräfte eines Kätzchens zusätzliche Unterstützung – insbesondere, wenn es kastriert wurde. ROYAL CANIN Kitten Sterilised ist auf diese besonderen Bedürfnisse von kastrierten Kitten in dieser entscheidenden Entwicklungsphase ausgerichtet. ROYAL CANIN Kitten Sterilised Futter unterstützt wissenschaftlich nachgewiesen die Entwikcklung der körpereigenen Abwehrkräfte von Katzenwelpen durch einen Nährstoffkomplex mit Vitamin E und C. Dieser wurde speziell entwickelt, um die Gesundheit junger Katzen schon im ersten Jahr zu unterstützen, während sie zu einer starken, ausgewachsenen Katze heranwachsen. Mit der Kastration verändert sich der Energiebedarf und das Risiko einer Gewichtszunahme kann hierdurch ansteigen. Diese Rezeptur mit einem angepassten Fettgehalt kann dazu beitragen, das Risiko von Übergewicht zu reduzieren und gleichzeitig für ein harmonisches Wachstum sorgen. Darüber hinaus enthält ROYAL CANIN Kitten Sterilised eine Kombination aus Präbiotika (MOS) & hochverdaulichen Proteinen zur Unterstützung einer ausgewogenen Darmflora und einer gesunden Verdauung. Denken Sie bitte immer daran, Ihrer Katze eine Schale mit frischem Wasser bereit zu stellen. Mehr Abwechslung für kastrierte Kätzchen Um den individuellen Vorlieben verschiedener Katze gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN Kitten als saftige Stückchen in Soße und Gelee oder weiche Mousse erhältlich. Wenn Sie eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsrichtlinien. So stellen Sie sicher, dass Ihre Katze die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält. ROYAL CANIN Qualitätsversprechen Alle ROYAL CANIN Produkte durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine optimale Futterqualität zu gewährleisten und den individuellen Ernährungsbedürfnissen sowie dem Lebensstil Ihrer Katze gerecht zu werden. Das bedeutet, mit ROYAL CANIN Kitten Sterilised bieten Sie Ihrer jungen, kastrierten Katze eine hochwertige und ausgewogene Ernährung."

Mehr lesen