LIGHT WEIGHT CARE in Gelee

PRODUKTDETAILS

Die Ernährung Ihrer Katze spielt eine wichtige Rolle für ihre Gesundheit. Das ROYAL CANIN® Feline Care Nutrition-Sortiment umfasst speziell angepasste Nahrungen, die für häufig auftretende Empfindlichkeiten Ihrer Katze entwickelt wurden. Leicht übergewichtige Katzen haben ein erhöhtes Risiko für ernsthafte Gesundheitsprobleme und sind weniger aktiv. ROYAL CANIN® Light Weight Care feine Stückchen in Gelee ist eine vollständige und ausgewogene Rezeptur, die speziell entwickelt wurde, um eine Gewichtszunahme zu begrenzen und ein gesundes Gewicht zu erhalten. Der speziell angepasste Proteingehalt in dieser Rezeptur trägt dazu bei, die Muskelmasse Ihrer Katze zu erhalten, um ihr Gewicht auf einem gesunden Niveau zu halten. ROYAL CANIN® Light Weight Care feine Stückchen in Gelee ist außerdem mit L-Carnitin angereichert - einer modifizierten Aminosäure, die am gesunden Fettstoffwechsel beteiligt ist. ROYAL CANIN® Light Weight Care hat nachweislich Erfolge erzielt. Unsere Studie* hat gezeigt, dass über 90 % der teilnehmenden Katzen in nur 8 Wochen nach der Fütterung mit dem Light Weight Care-Ernährungsprogramm (einer Kombination aus Trocken- und Feuchtnahrung) ein gesünderes Gewicht erreichten. ROYAL CANIN® Light Weight Care ist auch als feine Stückchen in Soße oder als Trockennahrung erhältlich. Eine Mischung aus Feucht- und Trockennahrung sorgt für die Abwechslung, die Katzen lieben. Während Trockennahrung einen Zahnputz-Effekt hat und leichter zu lagern ist, trägt der Feuchtigkeitsgehalt von Feuchtnahrung zur Hydratation und zur Harnwegsgesundheit bei. Alle ROYAL CANIN®-Produkte durchlaufen ein umfangreiches Qualitätskontrollverfahren, um die beste Qualität zu gewährleisten. Wenn Ihre Katze ROYAL CANIN® Light Weight Care feine Stückchen in Gelee frisst, erhält sie eine vollständige und ausgewogene Ernährung. *Royal Canin-interne Studie

