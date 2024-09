MAINE COON ADULT in Sauce

PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Nassfutter für ausgewachsene Maine Coon Katzen? ROYAL CANIN© MAINE COON ADULT in Soße ist speziell auf die Bedürfnisse dieser besonderen Katzenrasse abgestimmt. Bei Maine Coon-Katzen sollte ein besonderes Augenmerk auf die Unterstützung der Gelenke gelegt werden. ROYAL CANIN© MAIN COON ADULT in Soße ist daher mit Taurin, EPA und DHA (Omega-3-Fettsäuren) angereichert, die zur Unterstützung und Erhaltung von starken Knochen und Muskeln sowie der Herzfunktion beitragen. Die spezielle Rezeptur von ROYAL CANIN© MAINE COON ADULT in Soße enthält einen angepassten Energiegehalt, um diese große Katze mit der Energiemenge zu versorgen, die sie für ihre Alltagsaktivitäten benötigt. Die Maine Coon-Katze hat dichtes, halblanges Haar mit feiner, weicher Unterwolle. ROYAL CANIN© MAINE COON ADULT in Soße enthält spezielle Vitamine, Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, die zur Erhaltung der Haut- und Fellgesundheit der Katze beitragen. Für mehr Abwechslung: Um den individuellen Vorlieben verschiedener Maine Coon-Katzen gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© MAINE COON ADULT in Soße auch als Trockenfutter in Form von knusprigen Kroketten erhältlich. Wenn Sie eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsempfehlungen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Maine Coon-Katze die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält.

