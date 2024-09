PRODUKTDETAILS

Nach der Kastration verringert sich der Energiebedarf der Katze. Daher kann eine Umstellung der Ernährung erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die jeweilige Nahrung den veränderten Energiebedarf der Katze weiterhin deckt. ROYAL CANIN© STERILISED hilft der kastrierten Katze dank eines moderaten Fettgehalts und angepasster täglicher Rationen, nach der Kastration ihr ideales Körpergewicht zu halten. Darüber hinaus enthält ROYAL CANIN© STERILISED einen sorgfältig angepassten Mineralstoffgehalt, der die Harnwegsgesundheit unterstützt und aufrechterhält, während der erhöhte Proteingehalt dazu beiträgt, die gesunde Muskelmasse der Katze zu erhalten. Um den individuellen Vorlieben verschiedener Katzen gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© STERILISED auch als Stückchen in Soße oder Gelee erhältlich. Wenn Sie eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach die Richtlinien zur Fütterung. So stellen Sie sicher, dass Ihre Katze die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält.

