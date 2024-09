PRODUKTDETAILS

Die Ernährung Ihrer Katze spielt eine wichtige Rolle für ihre Gesundheit. Das ROYAL CANIN® Feline Care Nutrition-Sortiment umfasst speziell angepasste Nahrungen, die für häufige Empfindlichkeiten Ihrer Katze entwickelt wurden. Ein verändertes Trink- oder Harnverhalten Ihrer Katze (z. B. Urinabsatz außerhalb der Katzentoilette oder eine Veränderung Von Farbe und/oder Geruch des Urins) kann ein Anzeichen dafür sein, dass Ihre Katze unter Harnwegsbeschwerden leidet. ROYAL CANIN® Urinary Care ist eine vollständige und ausgewogene Formel, die speziell zur Unterstützung eines gesunden Harnmilieus für eine optimale Harnwegsgesundheit entwickelt wurde. Durch die Regulierung des Mineralstoffhaushalts und die Aufrechterhaltung eines niedrigen pH-Werts im Urin trägt diese speziell entwickelte Nahrung dazu bei, dass der Urin Ihrer Katze weniger konzentriert ist. ROYAL CANIN® Urinary Care hat sich bewährt. Unsere Studie* hat gezeigt, dass diese Nahrung bei den teilnehmenden Katzen in nur 10 Tagen die Harnwegsgesundheit unterstützt. ROYAL CANIN® Urinary Care ist auch in 2 verschiedenen Feuchttextturen erhältlich: Feine Stückchen in Soße und Feine Stückchen in Gelee. Eine Mischung aus Feucht- und Trockennahrung sorgt für die Abwechslung, die Katzen lieben. Während Trockennahrung einen Zahnputz-Effekt hat und einfacher zu lagern ist, trägt der Feuchtigkeitsgehalt von Feuchtnahrung zur Hydratation und zur Harnwegsgesundheit bei. Alle ROYAL CANIN®-Produkte durchlaufen ein umfangreiches Qualitätskontrollverfahren, um die beste Qualität zu gewährleisten. Wenn Ihre Katze ROYAL CANIN® Urinary Care frisst, erhält sie eine vollständige und ausgewogene Ernährung. *Royal Canin interne Studie

