DENTAL für Katzen

"Unterstützen Sie die Maulgesundheit Ihrer Katze mit ROYAL CANIN® Dental. ROYAL CANIN® Dental ist eine ausgewogene und vollwertige Katzennahrung, deren spezielle Rezeptur die Gesundheit von Zähnen und Zahnfleisch unterstützen kann. Kontrolle des Zahnbelags Die spezielle Rezeptur verringert effektiv und klinisch nachweisbar die Bildung von Zahnbelag. Bürsten-Effekt Die Kroketten von ROYAL CANIN® Dental wurden speziell so gestaltet, dass beim Kauen ein Zahnputz-Effekt entsteht. Die Form und Größe der Kroketten erlauben eine leichte Aufnahme und ein tiefes Eindringen der Zähne in die Nahrung. Dies trägt zur Reduzierung von Zahnbelag bei und kann helfen, einer Zahnsteinbildung vorzubeugen. Haarballen-Komplex Die Rezeptur trägt mit einer speziellen Fasermischung zur Vermeidung der Bildung von Haarballen bei, da sie helfen kann abgeschluckte Haare mit dem Kot der Katze auszuscheiden. S/O index Diese Nahrung wurde entwickelt, um ein gesundes Harnmilieu zu fördern. Wichtige Anmerkung Bitte besprechen Sie mit Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt, welche Nahrung für Ihr Tier am besten ist. Eine Nahrungsumstellung sollte sorgfältig und schrittweise über einen Zeitraum von 7–10 Tagen erfolgen. Achten Sie auf die korrekte Portionsgröße."

