MATURE CONSULT BALANCE für Katzen

PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® Mature Consult Balance wurde speziell zur Unterstützung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Senior-Katzen entwickelt. Der hohe Gehalt an löslichen und unlöslichen Fasern fördert den Sättigungseffekt und kann so helfen, den Appetit von Katzen zu regulieren. Die Rezeptur ist mit einer Mischung aus Antioxidanzien angereichert, die helfen kann, freie Radikale zu neutralisieren und so zum Schutz von Zellen und Geweben Ihrer Katze beiträgt. Diese Katzennahrung hilft, ein Harnmilieu zu schaffen, das ungünstig für die Bildung von Struvit- und Kalziumoxalat-Kristallen ist. Als Teil der ROYAL CANIN® Veterinary Produktlinie sollte dieses Produkt nach tierärztlicher Empfehlung gefüttert werden. Die Umstellung der Nahrung sollte immer langsam und schrittweise über einen Zeitraum von 7 bis 10 Tagen erfolgen. Achten Sie darauf, die Futtermenge richtig zu bemessen, insbesondere wenn Sie Feucht- und Trockennahrung mischen. Um den Vorlieben jeder Katze entsprechen zu können, ist ROYAL CANIN® Mature Consult Balance auch als Feuchtnahrung mit feinen Stückchen in Sosse erhältlich.* *Je nach Verfügbarkeit des Produkts

