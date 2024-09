URINARY S/O Häppchen in Sauce

PRODUKTDETAILS

"ROYAL CANIN® Urinary S/O unterstützt die Harngesundheit Ihrer Katze ROYAL CANIN® Urinary S/O ist eine ausgewogene und nährstoffreiche Rezeptur, die speziell dazu entwickelt wurde, Katzen mit Harnproblemen wie Struvitkristallen und -steinen zu helfen. Idiopathische Zystitis Der hohe Feuchtigkeitsgehalt dieser Feuchtnahrung fördert die Harnverdünnung bei Katzen mit idiopathischer oder wiederkehrender Zystitis (Blasenentzündung). Auflösung von Struvit Die in dieser Rezeptur enthaltene Nährstoffmischung trägt dazu bei, Struvitkristalle und -steine aufzulösen, die in der Blase entstehen können. Niedriger RSS-Wert Diese Rezeptur weist einen niedrigen RSS-Wert auf (relative Supersaturation, relative Übersättigung). Dadurch wird die Ionenkonzentration reduziert und einer möglichen Harnsteinbildung vorgebeugt. Harnverdünnung Diese Nahrung verdünnt den Harn Ihrer Katze, was die Bildung von Struvit- und Calciumoxalatsteinen erschwert. S/O Index ROYAL CANIN® Urinary S/O schafft zudem ein Harnmilieu, das die Bildung von Struvit- und Calciumoxalatsteinen erschwert. Wichtige Anmerkung Bei diesem Produkt handelt es sich um eine tierärztliche Nahrung aus dem Sortiment Veterinary Health Nutrition von ROYAL CANIN®. Dementsprechend ist es wichtig, dass das Futter nur auf Empfehlung einer Tierärztin oder eines Tierarztes gefüttert wird. So kann sichergestellt werden, dass Ihr Tier genau die Nahrung erhält, die es wirklich benötigt. Eine Nahrungsumstellung sollte sorgfältig und schrittweise über einen Zeitraum von 7–10 Tagen erfolgen. Achten Sie auf die korrekte Portionengröße – insbesondere bei Mischfütterung. Mischfütterung möglich Um den individuellen Vorlieben aller Katzen gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN® Urinary S/O Feuchtnahrung auch mit einer weichen Mousse-Textur oder als Trockennahrung mit knusprigen Kroketten erhältlich.* Mischfütterung verleiht der Nahrung unterschiedliche Konsistenzen, was den Appetit anregen kann. Feuchtnahrung hat ein intensiveres Aroma und ihr Feuchtigkeitsgehalt hilft dabei, den Wasserhaushalt des Tieres zu regulieren. Trockennahrung hingegen ist einfacher aufzunehmen und gut für die Zähne. *Abhängig von der Produktverfügbarkeit"

