Basset Bleu de Gascogne

Die Rasse wurde am Ende des 19. Jahrhunderts auf Betreiben einiger Jäger aus dem Westen erneut gezüchtet. Seitdem ist seine Entwicklung konstant verlaufen, sowohl was die notwendigen Verbesserungen der Morphologie angeht, als auch in Bezug auf die Erhaltung der Eigenschaften des Hundes „aus dem Süden“ (du midi).

Diese aktiven, agilen und lebhaften Laufhunde sind fleißige Jäger mit einer klangvollen Stimme, die sehr gut im Rudel zusammenarbeiten. Sie sind liebevolle und fröhliche Begleiter, voller Energie beim Spiel.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)