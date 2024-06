Berner Sennenhund

Berner Sennenhunde wurden ursprünglich als Wach- und Viehhunde auf Bauernhöfen in der Schweiz eingesetzt. Heute sind sie beliebte Familienhunde. Ihr auffälliges dreifarbiges Fell und ihre große Anpassungsfähigkeit haben ihnen einen Platz in den Herzen von Familien auf der ganzen Welt eingebracht.



Sie sind gut gebaut, aufmerksam, wachsam und furchtlos in alltäglichen Situationen. Menschen gegenüber sind sie sehr loyal und gutmütig. Auf Fremde reagieren sie sehr gelassen.



Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)