Billys sind große Hunde, die in Haut-Poitou im westlichen Zentralfrankreich beheimatet sind. Ihre Vorfahren – große, weiße Hunde – wurden in der Regierungszeit Ludwigs XIV. häufig in den königlichen Zwingern gehalten.

Billys fühlen sich am wohlsten auf der Spur von Hasen und Wildschweinen. Hier spielen sie ihre ganze Stärke aus. Die wichtigsten Eigenschaften der Rasse hängen also mit ihren Jagdfähigkeiten zusammen.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)