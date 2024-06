Alles, was Sie über die Rasse wissen müssen



„Bester Kumpel” ist der ideale Ausdruck, um den Langhaar-Chihuahua zu beschreiben; er ist einfach der perfekte Begleithund. Loyalität ist eine Selbstverständlichkeit für diese Rasse, die es sich leicht gemütlich macht, aber immer wachsam ist, wenn es um ihre Besitzer geht. Es kann vorkommen, dass der Chihuahua Fremde anbellt, aber das ist kaum ein Grund zur Sorge. Er wird bald durch eine andere Nonstop-Aktivität abgelenkt werden. Er möchte am liebsten jederzeit spielen!

Die kraftvolle Persönlichkeit des Chihuahua schenkt ihm eine gute Platzierung auf der offiziellen Rangliste: Aktuell belegt er den 11. Platz auf der jährlichen Liste der beliebtesten Rassen des American Kennel Club.

Dieser Hund passt auch perfekt in die Handtasche. Die Rasse wird nicht mehr als 3 kg wiegen, also können Sie Ihren Hund so ziemlich überallhin mitnehmen.

Normalerweise wird in Bezug auf Hunde oft geraten, auf Kinder zu achten, aus Angst, dass der Hund sie versehentlich verletzen könnte. Aber weil diese Rasse so klein ist, sind es tatsächlich die Kinder, die dem Chihuahua Schaden zufügen könnten, ohne es zu wollen. Er ist nicht sehr robust, also behalten Sie ihn im Auge. Indoor-Spiele sind ideal, ebenso wie Hundeparks speziell für kleine Hunderassen. Geistige Stimulation ist grossartig für den Chihuahua, und Spiele sind auch ein idealer Zeitvertreib.

Chihuahuas sehen zwar nicht aus wie grosse Wachhunde, haben aber dennoch einen Beschützerinstinkt gegenüber ihrer Familie. Bei Fremden sind sie zunächst zurückhaltend, aber diese Vorsicht lässt nach, sobald eine neue Beziehung aufgebaut wird.