Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Standard-Langhaardackel beharrlich in ihrem Streben nach allem sind: In der Schweisshundegruppe wird die Rasse für ihre kompakte Grösse geschätzt. Wie konnte ein so kleiner Hund überhaupt irgendetwas fangen? Aber der Dackel wurde für den Jagdsport klein gezüchtet, speziell um sich in die enge Erde zu graben und Dachse und die kleinsten Tiere aufzuspüren. Dieser Hintergrund führte zu ihrer mutigen, unerschrockenen Haltung. Als ob ihre einzigartige Grösse nicht genug wäre, gibt es Dackel auch in einer Zwergversion.

Offizieller Name: Standard-Langhaardackel

Weitere Namen: Dackel, Dachshund, Teckel

Herkunft: Deutschland