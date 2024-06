Hollandse Smoushond

Obwohl die Herkunft der Rasse ungewiss ist, wird allgemein angenommen, dass der gelbe Schnauzer mit an der Entstehung der Rasse beteiligt war. Ein Hundehändler in Amsterdam verkaufte diese Hunde als „Stallhunde für den Gentleman” an Besucher der Amsterdamer Warenbörse. Bald änderte sich der Name in „Smous”, was so viel wie „rauer Bart” bedeutet.

Hollandse Smoushonds sind liebevolle, fröhliche Hunde und fühlen sich auch allein sehr wohl. Hunde dieser Rasse sind weder überängstlich noch hyperaktiv, was sie zu sehr guten Familienhunden macht. Sie jaulen nicht viel und streunern nicht einfach umher.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)