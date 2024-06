English Toy Terrier

Wie der Name schon sagt erinnern diese Hunde sowohl an einen Terrier als auch an ein Spielzeug, auch wenn die „Toy”-Merkmale im Zuchtprogramm schnell die Oberhand gewonnen haben. Diese Hunde wurden früher für die Rattenjagd eingesetzt, sie sind also wachsam und nie besonders nervös.

Diese süßen kleinen Hunde sind lebenslustig und für jeden Haushalt geeignet. Der Terrier-Einfluss macht sie neugierig und energiegeladen. Sie sind sehr glücklich, wenn sie den Tag zu Hause im Umfeld der Familie verbringen können.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)