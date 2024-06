Belgischer Griffon

Diese intelligenten, ausgeglichenen Hunde sind wachsame, stolze und robuste Tiere. Sie verfügen über eine gute Knochenstruktur und sind praktisch quadratisch gebaut, wirken aber dennoch sehr elegant und bewegen sich anmutig. Zuallererst fällt ihr fast menschlicher Gesichtsausdruck auf. Sie verhalten sich weder schüchtern noch aggressiv und haben eine enge Bindung zu ihrem menschlichen Begleiter.

All the three breeds (Griffon Bruxellois, Griffon Belge and Petit Brabançon are descended from a small rough-coated dog that went by the name Smousje, which had been found in the Brussels region for centuries. Diese kleinen Hunde wurden gezüchtet, um Kutschen zu bewachen und Ställe frei von Nagetieren zu halten. Der Griffon Bruxellois und der Belgische Griffon sind rauhaarig und lassen sich an der Fellfarbe unterscheiden, während der Brabanter Griffon an seinem kurzen Fell zu erkennen ist.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)