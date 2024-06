Als eine der ältesten Hunderassen der Welt begleitet uns der Malteser seit vielen Jahrhunderten. Trotz des Namens wird jedoch angenommen, dass die Vorfahren dieser kleinen Hunde aus Italien stammten. Es wird vermutet, dass der Name von einem Wort in einer der semitischen Sprachen abgeleitet ist, das „Zufluchtsort“ oder „Hafen“ bedeutet, da die kleinen Hunde eingesetzt wurden, um die Ratten und Mäuse in den Häfen zu fangen.

In der Römerzeit erfreuten sich die Malteser zunehmender Beliebtheit bei adligen Damen. Diese prachtvollen Edelfrauen trugen sie auf ihrem Busen oder sogar in ihren Taschen. Später wurde die Rasse von den Chinesen beeinflusst, die die Hunde mit ihren eigenen einheimischen Tieren kreuzten und sie dann exportierten.

Bis zum 16. Jahrhundert nahm die Popularität der Malteser in Europa zu, wo sie von Königshäusern bevorzugt wurden. Sowohl Queen Elizabeth I als auch Queen Victoria besassen einen Malteser, ebenso Maria Stuart.

Im 19. Jahrhundert setzte sich der Aufwärtstrend der Rasse fort. 1888 wurde sie vom American Kennel Club anerkannt und bald zu einem festen Bestandteil der Hundeausstellungen auf beiden Seiten des grossen Teichs. Das ist auch heute noch so, und Sie werden so manchen Malteser entdecken, der durch den Ring stolziert und um den Titel „Best in Show'“ wetteifert.