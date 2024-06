Norwegischer Elchhund

Norwegische Elchhunde haben sehr viel von dem Mut und der Gelassenheit, die sie benötigen um diese mächtigen Tiere zu verfolgen. Norwegische Elchhunde sind mutig, beschützend und haben sehr viel Sinn für Spaß. Sie sind hingebungsvolle Familienhunde.

Diese Rasse ist eine der ältesten in Europa. Man nimmt an, dass diese Hunde bereits mit den Wikingern gesegelt sind und sogar in der nordischen Kunst vorkommen.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)