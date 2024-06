Der Perdiguero de Burgos ist ein großer, kurzhaariger Hund mit gut entwickeltem Kopf, Hängeohren, kompaktem Oberkörper und kräftigen Beinen. Er ist fast quadratisch gebaut. Im Stand und in der Bewegung wird Harmonie in den Proportionen und in der Funktion angestrebt.

Der Perdiguero de Burgos ist eine robuste Rasse, die auf jedem Terrain und bei der Jagd auf jede Art von Wild eingesetzt werden kann. Er ist gehorsam, kräftig und verfügt vor allem über einen vorzüglichen Geruchssinn; sein jagdgerechtes, methodisch ausgezeichnetes Verhalten bei der Jagd beruht auf seiner Ruhe und Sicherheit beim Revieren, sowie auf seinem einwandfreien Vorstehen und Apportieren.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)