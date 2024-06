Kanarischer Podenco

Die imposanten, aber nicht aggressiven Kanarischen Podencos sind mutige, dynamische Hunde, die den ganzen Tag über hart arbeiten können, ohne die geringsten Anzeichen von Müdigkeit zu zeigen. Sie sind ihrem menschlichen Begleiter selbstlos und treu ergeben.

Mithilfe ihrer Nase und ihres Gehörs können sie auch Kaninchen in Felsspalten im Gelände, in Mauerritzen oder in den Steinhaufen am Rand von gepflügten Feldern aufspüren. Ihr Überleben verdanken sie zweifellos ihrem Talent als Jäger, das sie unersetzlich gemacht hat.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)