In ihrer Heimat Frankreich sind Poitevins hoch genug angesehen und in den meisten großen Jagdrudeln vertreten. Poitevins sind natürliche Athleten mit starken Muskeln, die großes Geschick bei der Annäherung an Wildschweine, Rehe und Rehböcke zeigen. Diese hervorragenden Jäger arbeiten stets sehr ehrgeizig. Poitevins fühlen sich an Land und im Wasser gleichermaßen wohl und werden von vielen als die schönsten Rudelhunde angesehen.

Poitevins gehören zu den Rassen, die am längsten bei Jagdrudeln zum Einsatz kamen. Die kontrollierte Zucht begann im 19. Jahrhundert mit Rudelhunden, die selbst von den berühmten King's Whites abstammten.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)