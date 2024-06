Der Volpino Italiano ist ein lebhafter, fröhlicher, verspielter Hund mit einem ausgeprägten Temperament, der sich gegenüber seinem Zuhause und seiner Familie sehr wachsam zeigt.

Diese Rasse wird seit jeher in Italien gezüchtet, war gern gesehener Begleiter sowohl in den Palästen des Adels als auch in den Hütten der Wohnviertel des einfachen Volkes, wo man ihn ganz besonders wegen seines Schutzinstinktes und seiner Wachsamkeit schätzte. Es war bekanntermaßen die Lieblingsrasse von Michelangelo. Im 18. Jahrhundert war er Begleiter der toskanischen und latinischen Fuhrleute, jederzeit bereit, jeden Fremden, den er auf seinem Wege antraf, lautstark zu vermelden.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)