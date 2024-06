In ihrem Heimatland gehören Welsh Terrier einer der ältesten Terrierrassen an. Diese Arbeitshunde haben in vielen verschiedenen Disziplinen großes Potenzial, einschließlich in der Jagd, dem Aufspüren und dem Aufscheuchen von Dachsen.

Sie müssen mit fester Hand gehalten werden, da sie häufig einen hartnäckigen Terrieranteil haben können. Welsh Terrier sind die Verkörperung des Wortes „stämmig” – kurz, quadratisch, muskulös und kraftvoll. Sie sind in der Regel für die Arbeit geeignet, obwohl sie auch als wohlerzogene und freundliche Familienmitglieder bekannt sind.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)