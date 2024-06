Alles, was Sie über die Rasse wissen müssen



West Highland Whites sind eine der beliebtesten Terrierrassen und haben jede Menge Persönlichkeit. Sie sind gesellig, freundlich und schlau und haben definitiv ihren eigenen Kopf. Das kann die Erziehung eines Westies etwas erschweren, aber mit Geduld – und ein paar gesunden Leckerli – werden Sie es schaffen.

Im Allgemeinen passen sich diese kleinen Hunde jedoch gut an die meisten häuslichen Umgebungen an. Westies erreichen eine Grösse von maximal etwa 28 cm und eignen sich gut für eine Wohnung, solange sie jeden Tag ausreichend Bewegung haben. Beachten Sie nur, dass sie gelegentlich schnappen können, wenn sie sich bedroht fühlen. Daher ist es am besten, sie zu beaufsichtigen, wenn kleine Kinder anwesend sind.

Sie stammen ursprünglich aus den schottischen Highlands, wo sie zur Jagd auf Ratten und Füchse gezüchtet wurden, und auch heute noch haben West Highland White Terrier etwas von diesem Instinkt in sich. So sind sie die ersten, die anderen Tieren oder Menschen hinterherjagen, und sind immer bereit für ein Spiel im Garten. Westies lieben es auch, auf Erkundungstour zu gehen, zu graben und zu schnüffeln – ob Sie es wollen oder nicht.

West Highland White Terrier sind trotz ihrer geringen Grösse überraschend stark und ziemlich robust. Die Rasse ist auch sehr gesund und hat eine gute Lebensdauer. Tatsächlich können Westies problemlos ein Teenageralter erreichen.

Ihr charakteristisches weisses Doppelfell ist ziemlich grob, um sie vor den Elementen zu schützen, und sie bewegen sich schneller, als Sie vielleicht denken. Ihre dunkelbraunen Augen sind normalerweise hell und wachsam, und ihre gespitzten Ohren lauschen ständig auf das leiseste Geräusch.

Der West Highland White Terrier ist in seinem Territorium besonders wachsam und bellt jeden sich nähernden Fremden unweigerlich an. Das bedeutet, dass er einen guten Wachhund abgibt – obwohl er weniger für Umgebungen geeignet ist, in denen Lärm ein Problem darstellen könnte. Abgesehen davon sind diese lebhaften kleinen Terrier eine tolle Bereicherung für jeden Haushalt.