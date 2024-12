Mischfütterung für Ihren Hund

Ist Nass- oder Trockenfutter besser für Ihren Hund? Oder sollten Sie das Hundefutter selbst zubereiten? Dies sind Fragen, die neue Tierhalter ihren Tierärzten häufig stellen. Die richtige Ernährung ist der Schlüssel zu einer gesunden Entwicklung Ihres Hundes. Es kann daher schwierig sein, in der großen Auswahl an Hundenahrungen das am besten geeignete Futter zu finden.

Arten von Hundefutter Feucht- und Trockennahrung für Hunde unterscheiden sich vor allem durch den Flüssigkeitsgehalt der Nahrung. Bei Trockenfutter liegt der Feuchtigkeitsgehalt bei etwa 8 %, bei Nassfutter beträgt er hingegen rund 75 %. Dies bedeutet, dass der Gehalt an Nährstoffen und Energie in gleicher Menge Trockennahrung konzentrierter ist als in Feuchtnahrung.

100 Gramm Hundetrockennahrung können je nach Nahrung ca. 370 kcal enthalten. Die gleiche Menge vergleichbarer Feuchtnahrung enthält „nur“ ca. 100 kcal. Die Unterschiede sind daher erheblich. Dies erhöht auch die Menge an Futter, die Ihr Hund zu sich nimmt. Um den täglichen Energiebedarf ausschließlich mit Trockenfutter zu decken, braucht ihr Hund eine deutlich kleinere Menge als bei einer reinen Fütterung mit Nassfutter.

Feuchtnahrung spricht den Geruchssinn Ihres Hund durch sein Aromaprofil stärker an. Hundetrockenfutter ist schwieriger zu kauen, was für manche Tiere ein Problem sein kann. Es gibt Hunde, die besonders wählerisch sind und daher mit Trockenfutter nur spielen, anstatt es tatsächlich zu fressen. Eine mögliche Ursache dafür können Probleme beim Kauen sein. Der Hund sieht sie dann als Spielzeug und nicht als Nahrung an.

Mischfutter – Kombination aus Nass- und Trockenfutter Beide Futterarten haben ihre Vor- und Nachteile, weshalb Tierhalter sich zunehmend dafür entscheiden, auf beide zurückzugreifen. Dies ist eine gute Lösung, die viele Vorteile mit sich bringt.

Die Kombination von Feucht- und Trockennahrung bietet eine Reihe von Vorteilen. Wenn es notwendig wird, ein Haustier auf Feuchtnahrung umzustellen, ist der Körper bereits auf eine solche Änderung vorbereitet. Diese Umstellung kann effizient, schnell und vor allem ohne unangenehme Folgen durchgeführt werden.

Trocken- und Nassfutter müssen beim Füttern Ihres Hundes nicht in einer Schüssel gemischt werden. Selbst wenn Sie sich für Mischfütterung entscheiden, müssen Sie nicht beide Futterarten bei einer Mahlzeit fütter. Stattdessen kann beispielsweise morgens Nassfutter und abends Trockenfutter gegeben werden. Einer der Vorteile von Trockenfutter ist, dass es nicht leicht verdirbt oder stark riecht. Daher kann es idealerweise tagsüber stehen bleiben, wenn Ihr Hund lieber kleine Portionen zu sich nimmt, als sein Futter auf einmal zu verschlingen. Abends können Sie ihm dann sein Nassfutter hinstellen.