Warum sollten wir die körpereigenen Abwehrkräfte von Welpen bei der Entwicklung unterstützen?

Ganz einfach: Weil der Schutz durch die Muttermilch nicht für immer anhält. Bis zur 12. Woche verringert sich der Gehalt an Antikörpern in der Milch Tag für Tag. Gleichzeitig nimmt der Drang der Welpen, die Welt zu erkunden und zu entdecken, immer mehr zu, sodass sie in diesem noch anfälligen Stadium immer häufiger mit neuen Keimen und Mikroorganismen in Kontakt kommen.

In dieser kritischen Phase werden die Welpen durch die Muttermilch nicht mehr ausreichend geschützt, während ihre eigenen Abwehrkräfte noch nicht so weit gestärkt sind, dass sie diese Aufgabe komplett selbst übernehmen könnten. Das Infektionsrisiko ist in dieser Zeit für sie sehr hoch. Diese Phase ist so kritisch, dass sie sogar einen Namen hat: – Sie heißt Immunitätslücke bzw. Immunologische Lücke und tritt in der Regel zwischen der 4. und 12. Lebenswoche auf.

Während dieser Zeit benötigen die noch nicht ausgereiften und von der Mutter nicht mehr ausreichend übertragenen Abwehrkräfte Ihres Welpen einen kleinen Anschub, um ihm bei der Abwehr gegen verschiedene Antigene wie Keime zu helfen und die Impfungen zu unterstützen.