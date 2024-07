PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für ausgewachsene Dalmatiner? Beim Dalmatiner handelt es sich um eine aktive Rasse, die viel Bewegung und eine Aufgabe benötigt, um Langeweile zu vermeiden. Dalmatiner sind sehr anhänglich und lieben es, in der Nähe ihres Menschen zu sein. Diese Hunderasse ist zudem sehr sensibel und feinfühlig. Da jede Rasse ihre ganz eigenen Bedürfnisse aufweist, sollte die Ernährung den jeweiligen einzigartigen Lebensstil unterstützen und eine optimale Gesundheit fördern. ROYAL CANIN© Dalmatian Adult ist für Dalmatiner ab dem 15. Monat geeignet und wurde speziell an die Bedürfnisse ausgewachsener Dalmatiner angepasst. Der Dalmatiner ist ein Laufhund, im Hause ruhig und im Freien temperamentvoll. Dies bedeutet, dass der Dalmatiner eine an seine erhöhte körperliche Aktivität angepasste Ernährung benötigt. ROYAL CANIN© Dalmatian Adult trägt zum Erhalt der Muskelmasse bei. Ausserdem wurde ROYAL CANIN© Dalmatian Adult speziell mit Taurin angereichert, um die Herzfunktion zu unterstützen. EPA und DHA, die auch zur Hautgesundheit beitragen, unterstützen als wertvolle Omega-3-Fettsäuren ebenfalls die Herzgesundheit. Wie die meisten Hunderassen mit weissem Fell hat der Dalmatiner eine empfindliche Haut. Dank eines speziellen Nährstoffkomplexes wird die Barrierefunktion der Haut unterstützt. Angepasste Proteinquellen fördern gesunde Harnwege und helfen die Harnwegsfunktion zu erhalten.

