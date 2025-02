Unterstützen Sie die Gesundheit Ihres Hundes mit Kausnacks Wir wissen, dass Sie die Gesundheit Ihres Hundes in jeder Hinsicht unterstützen möchten. Aus diesem Grund haben wir die Kausnacks von ROYAL CANIN® entwickelt, damit Sie ihm die zusätzliche Zuwendung geben können, die er verdient. Von Tierärzt*innen entwickelt, von Hunden akzeptiert Die ROYAL CANIN® DIGESTION CHEWS ADULT SUPPLEMENTS sind für ausgewachsene Hunde geeignet. Sie enthalten eine spezielle Mischung wissenschaftlich fundierter Inhaltsstoffe, die auf über 50 Jahren Forschung und Beobachtung im Bereich der Hundeernährung basieren. Diese von Expert*innen entwickelten Kausnacks sind auf die sich wandelnden Bedürfnisse Ihres Hundes ausgelegt und unterstützen seine Gesundheit von innen heraus. Unterstützen eine gesunde Verdauung und eine ausgewogene Darmflora Die ROYAL CANIN® DIGESTION CHEWS ADULT SUPPLEMENTS wurden entwickelt, um eine gesunde Verdauung Ihres Hundes durch die enthaltenen Präbiotika, die zur Aufrechterhaltung eines optimalen Gleichgewichts der Darmbakterien beitragen, sowie Beta-Glucane (Postbiotika), die eine gesunde Verdauung und Stuhlqualität zu unterstützen. Der Erfolg der ROYAL CANIN® DIGESTION CHEWS ADULT SUPPLEMENTS bei Tierhalter*innen wurde nachgewiesen Verlassen Sie sich nicht allein auf unser Wort. Bei der Studie waren 84 % der Tierhalter*innen bereits nach zwei Wochen Verwendung von ROYAL CANIN® DIGESTION CHEWS ADULT SUPPLEMENTS zufrieden*. Diese Kausnacks können mit den ROYAL CANIN® Nahrungen für gesunde Haustiere kombiniert werden Unsere Kausnacks sind als Ergänzung zu jeder Nahrung aus dem ROYAL CANIN® Sortiment für gesunde Hunde geeignet. Wenn Ihr Hund eine normale Erhaltungsnahrung erhält, lassen sich die ROYAL CANIN® DIGESTION CHEWS ADULT SUPPLEMENTS nahtlos integrieren und unterstützen eine gesunde Verdauung und eine ausgewogene Darmflora Ihres Hundes. So kann Ihr Hund seine gewohnte Fütterungsroutine beibehalten und erhält trotzdem gezielte Unterstützung für seine Gesundheit. Befolgen Sie die Fütterungsempfehlung auf der Packung Beachten Sie unbedingt die Fütterungsempfehlung auf der Packung und geben Sie Ihrem Hund nicht mehr als die empfohlene Stückzahl pro Tag. Wenn Sie Ihrem Vierbeiner Kausnacks geben, ist es ratsam, die Portionsgröße der Hauptmahlzeit anzupassen, um sein gesundes Gewicht zu halten. Bei Fragen und für weitere Informationen zur Gesundheit Ihres Hundes wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder Tierärztin. *Interne Studie von ROYAL CANIN®.