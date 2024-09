PRODUKTDETAILS

Für große Hunde mit Neigung zu Verdauungsbeschwerden tragen speziell ausgewählte Nährstoffe wie Proteine, essentielle Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe zu einem gesunden Darm sowie zum lebenslangen Wohlbefinden bei. ROYAL CANIN© Digestive Care Maxi ist geeignet für Hunde zwischen 26 und 44 kg und wurde speziell für Hunde entwickelt, die zu Verdauungsproblemen neigen. Große Hunde neigen oft zu verstärkter Fermentation im Darmtrakt und weicher Stuhl ist ein häufiges Problem. ROYAL CANIN© Digestive Care Maxi besteht aus qualitativ hochwertigen Nährstoffen, die eine optimale Darmtätigkeit und eine ausgezeichnete Nährstoffaufnahme perfekt ausbalancieren. Die Rezeptur enthält außerdem eine Mischung verschiedener Präbiotika und Ballaststoffe, die für eine ausgewogene Darmflora und die Entwicklung eine optimalen Stuhlqualität sorgen. ROYAL CANIN© Digestive Care Maxi wird mit unserem modernen und schonenden Herstellungsverfahren zubereitet, wodurch gewährleistet wird, dass die Nährstoffe besonders leicht verdaulich sind. Diese gute Verdaulichkeit wird regelmäßig durch umfassende Qualitätsprüfungen sichergestellt. Präbiotika sind Nährstoffe dieser Rezeptur, die die erwünschten, natürlichen Darmbakterien im Verdauungstrakt Ihres Hundes ernähren. Diese Bakterien, die auch als “gute Darmbakterien” bezeichnet werden, spielen eine wichtige Rolle für die Gesundheit im Allgemeinen und die Darmgesundheit im Speziellen. Unser Digestive Care-Ernährungsprogramm ist in zwei Varianten erhältlich: als knuspriges Trockenfutter und als schmackhaftes Nassfutter im Frischebeutel. Beide Varianten sind als Alleinnahrung geeignet und können aber auch perfekt miteinander kombiniert werden. Sie können beispielsweise das Nassfutter als Beilage zum Trockenfutter anbieten. Wir geben Ihnen nicht nur unser Wort: In internen Studien von ROYAL CANIN© kam es in 97% der Fälle nach der Fütterung von Digestive Care Maxi nachgewiesenermaßen zu einer Verbesserung der Stuhlqualität – ein deutlicher Hinweis auf einen gesunden Darm. ROYAL CANIN© Digestive Care Maxi trägt somit nachgewiesenermaßen erfolgreich zur Entwicklung einer guten Stuhlqualität bei.

