PRODUKTDETAILS

Beim Fressen ist für Ihren Hund der Geruch, die Grösse und die Beschaffenheit des Futters wichtig. Damit Ihr Hund eine ausgewogene Mahlzeit zu sich nimmt und nicht nur auf Leckerlis hofft, benötigen Sie ein gesundes und nahrhaftes Futter, das auch für wählerische Hunde einfach unwiderstehlich ist. ROYAL CANIN© Exigent Mini ist für Hunde bis 10 kg geeignet, die mäkelige Fresser sind. Es besitzt alle Nährstoffe, die Ihr Hund für ein gesundes Leben benötigt. Die kissenförmigen Futterstückchen in ROYAL CANIN© Exigent Mini sind knusprig und besitzen eine leckere und nahrhafte Füllung. Das knusprige Äussere besitzt einen leckeren Überzug und die cremige Füllung ist sowohl schmackhaft als auch nahrhaft. Alle Futtermittel von Royal Canin sind vollwertig und decken 100% des Bedarfs an hochwertigen Proteinen, Fetten, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen, die Ihr Hund für ein lebenslanges Wohlbefinden benötigt. Unser Exigent-Ernährungsprogramm ist in zwei Varianten erhältlich: als knuspriges Trockenfutter und als schmackhaftes Nassfutter im Frischebeutel. Beide Varianten sind als Alleinfutter geeignet, können aber auch perfekt miteinander kombiniert werden. Sie können beispielsweise das Nassfutter als schmackhaftes Topping zum Trockenfutter anbieten. ROYAL CANIN© Exigent Mini ist nachgewiesenermassen die optimale Ernährungslösung für wählerische Hunde: Interne Studien von Royal Canin ergaben, dass bis zu 99% der Hunde dieses Futter bevorzugten.

