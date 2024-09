PRODUKTDETAILS

"ROYAL CANIN® POMERANIAN ADULT Kroketten sind in ihrer Grösse, Form und Textur speziell auf die kleinen Mäuler von Zwergspitzen abgestimmt, so dass Ihr Hund sie mühelos aufnehmen und kauen kann. Die Nahrung weisst eine hohe Verdaulichkeit auf, wodurch eine optimale Verdauung und Kotkonsistenz gefördert werden kann. Das Kauen der Kroketten kann darüber hinaus die Zahnhygiene unterstützen. Die Rezeptur enthält zusätzlich Omega-3- und -6-Fettsäuren, die zum Erhalt der Gesundheit von Haut und Fell beitragen können. Die spezielle Rezeptur mit einem angepassten Mineralstoffgehalt, angereichert mit EPA und DHA, kann Knochen und Gelenke unterstützen. ROYAL CANIN® POMERANIAN ADULT gibt es in Form von Trocken- / Feuchtnahrung. Beide Varianten können wunderbar miteinander kombiniert werden. So sorgen Sie nicht nur für Abwechslung am Futternapf sondern unterstützen zugleich eine optimale, ausgewogene Ernährung Ihres Zwergspitzes. Die Trockennahrung ist sehr nährstoffreich und kann zur Zahnhygiene beitragen. Die Feuchtnahrung hat einen hohen Wassergehalt und kann somit das Gewichtsmanagement und die Harnwege unterstützen. Alle ROYAL CANIN®-Produkte durchlaufen ein umfassendes Qualitätskontrollverfahren, um die beste Qualität zu gewährleisten. Das bedeutet, mit ROYAL CANIN® POMERANIAN ADULT Trockennahrung bieten Sie Ihrem Hund eine hochwertige und ausgewogene Ernährung."

