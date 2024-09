POODLE ADULT MOUSSE

PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für ausgewachsene Pudel? Bei dem Pudel handelt es sich um eine äußerst intelligente Rasse, die sehr verspielt ist und eine Aufgabe benötigt, um Langeweile zu vermeiden. Pudel sind sehr anhänglich und lieben es, in der Nähe ihres Menschen zu sein. Da jede Rasse ihre ganz eigenen Bedürfnisse aufweist, sollte die Ernährung den jeweiligen einzigartigen Lebensstil unterstützen und eine optimale Gesundheit fördern. ROYAL CANIN© POODLE ADULT ist für Pudel ab dem 10. Monat geeignet und wurde speziell an die Bedürfnisse ausgewachsener Pudel angepasst. Der Pudel ist sehr lebhaft, dies bedeutet, dass er eine an seine erhöhte körperliche Aktivität angepasste Ernährung benötigt. ROYAL CANIN© POODLE ADULT trägt zum Erhalt der Muskelmasse bei. Das feine Fell des Pudels ist wollig und gekräuselt. Es fühlt sich weich an und wächst fortwährend. Der angepasste Proteingehalt von ROYAL CANIN© POODLE ADULT unterstützt den kontinuierlichen Haarwuchs und damit die Fellqualität des Pudels. Mischfütterung als Anreiz zur Futteraufnahme: ROYAL CANIN© POODLE ADULT ist auch als schmackhafte Kroketten erhältlich, um den individuellen Vorlieben jedes Hundes gerecht zu werden. Zusätzlich wurden die Kroketten speziell entwickelt, um Ihrem Pudel das Aufnehmen und Kauen des Futters zu erleichtern. Die exklusive Rezeptur enthält einen Kalzium-Chelator, der helfen kann, die Zahnbelagbildung bei Ihrem Hund zu reduzieren und damit die Mundhygiene Ihres Hundes zu unterstützen. Pudel sind meistens sehr anspruchsvoll, wenn es um ihr Futter geht. Zur Appetitsteigerung eignet sich die kombinierte Fütterung von Trocken- und Feuchtnahrung. Wenn Sie eine Mischfütterung erwägen, befolgen Sie unsere Fütterungsempfehlungen, um sicherzustellen, dass Ihr Hund die richtige Mischung aus Nass- und Trockenfutter erhält, damit der optimale Nutzen erzielt wird.

