PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für Pudel Welpen? Das Wachstum ist eine wichtige Phase im Leben eines Welpen. Das richtige Futter spielt hier eine zentrale Rolle: Denn über die Ernährung werden Ihrem Welpen die Nährstoffe zugeführt, die er für eine optimale Entwicklung in der Wachstumsphase benötigt. ROYAL CANIN© POODLE PUPPY wurde speziell für Pudel Welpen bis zu 12 Monaten entwickelt. Dank eines Antioxidanzienkomplexes (einschließlich Vitamin E) hilft das Welpenfutter dabei, die körpereigenen Abwehrkräfte zu unterstützen, während sie sich allmählich entwickeln. Weiterhin enthält ROYAL CANIN© POODLE PUPPY eine spezielle Kombination von Nährstoffen mit hochwertigen Proteinen (L.I.P.), die speziell für ihre hohe Verdaulichkeit ausgewählt wurden. Aufgrund ihres angepassten Kalzium- und Phosphorgehalts trägt die Welpennahrung dazu bei, die Knochen und Gelenke Ihres Welpen während des Wachstums zu unterstützen. Zusätzlich helfen die ausgewählten Nährstoffe dabei, das ideale Körpergewicht Ihres Welpen zu fördern und zu erhalten. Das feine Fell des Pudels ist wollig und gekräuselt. Es fühlt sich weich an und wächst fortwährend. Der angepasste Proteingehalt von ROYAL CANIN© POODLE PUPPY unterstützt den kontinuierlichen Haarwuchs und damit die Fellqualität des Pudels. Die exklusiven, maßgeschneiderten Kroketten der rassespezifischen Nahrung sind speziell auf den Kiefer von Pudel Welpen angepasst – so kann Ihr Welpe die Nahrung problemlos aufnehmen und kauen.

