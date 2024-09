PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für ausgewachsene Möpse? Der Mops ist in der Regel ein robuster, lebhafter und intelligenter Hund. Gutmütig, aber ebenso wachsam und treu begleitet der vielseitig einsetzbare Hund „seinen“ Menschen überall hin. Da jede Rasse ihre ganz eigenen Bedürfnisse aufweist, sollte die Ernährung den jeweiligen einzigartigen Lebensstil unterstützen und seine optimale Gesundheit fördern. Aus diesem Grund ist die Auswahl einer abgestimmten Nahrung sehr wichtig. ROYAL CANIN© PUG ADULT ist für Möpse ab dem 10. Lebensmonat geeignet und wurde speziell auf die Bedürfnisse dieser Rasse abgestimmt. Diese Rassenahrung hat einen speziell angepassten Energiegehalt, der Ihrem Mops dabei hilft, sein Idealgewicht zu halten. Die enthaltene Faserkombination sorgt für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl und unterstützt eine gesunde und regelmäßige Verdauung. In den Hautfalten kann sich Feuchtigkeit bilden, wodurch Irritationen der Haut entstehen können. Mit dieser rassespezifischen Trockennahrung kann die Barrierefunktion der Haut unterstützt werden. Dies kann zur allgemeinen Hautgesundheit beitragen. Durch die charakteristische Kiefer- und Lippenform neigt der Mops dazu, das Futter unzerkaut hinunterzuschlucken. Die exklusiven, maßgeschneiderten Kroketten von ROYAL CANIN© PUG ADULT sind speziell auf den brachyzephalen Kiefer angepasst – so wird Ihr Mops zum intensiven Kauen angeregt.

