PRODUKTDETAILS

<p>Warum ein besonderes Hundefutter für Welpen kleiner Rassen? ROYAL CANIN© Mini Puppy ist speziell auf die Bedürfnisse der Ernährung eines Welpen abgestimmt. Die Nahrung eignet sich speziell für Welpen im Alter von 2-10 Monaten, die als ausgewachsener Hund ein Körpergewicht von bis zu 10kg erreichen. Die Form der Kroketten ist klein und leicht zu kauen, perfekt an den Mund kleiner Welpen angepasst. Sowohl der Geruch als auch der Geschmack des Futters sind so optimiert, dass es selbst wählerischen Hunden schmeckt. Das Welpenfutter unterstützt sowohl die Zahngesundheit als auch die allgemeine Mundhygiene des Welpen. ROYAL CANIN© Mini Puppy Futter ist speziell auf die Bedürfnisse von Welpen kleiner Hunderassen abgestimmt. Es unterstützt wissenschaftlich nachgewiesen die Entwicklung der körpereigenen Abwehrkräfte von Welpen durch einen Nährstoffkomplex mit Vitamin E und C. Es ist mit einer Omega-3-Fettsäure (DHA) angereichert, die wissenschaftlich nachgewiesen die Gehirnentwicklung von Welpen unterstützt und den Lernprozess beim frühen Welpentraining fördern kann. Zudem unterstützt eine Kombination aus Präbiotika (MOS) & hochverdaulichen Proteinen eine ausgewogene Darmflora und eine gesunde Verdauung. Mehr Abwechslung für Welpen kleiner Rassen Um den individuellen Vorlieben verschiedener Hunde gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© Mini Puppy auch in Soße erhältlich. ROYAL CANIN© Qualitätsversprechen: Alle ROYAL CANIN Produkte durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine optimale Futterqualität zu gewährleisten und den individuellen Ernährungsbedürfnissen sowie dem Lebensstil Ihres Welpen gerecht zu werden. Das bedeutet, mit ROYAL CANIN© Mini Puppy bieten Sie Ihrem Welpen eine hochwertige und ausgewogene Ernährung.<br></p>

Mehr lesen