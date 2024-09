PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für ausgewachsene Shih Tzu? Der Shih Tzu ist ein sehr freundlicher und lebhafter Hund. Er ist aufmerksam und beobachtet ganz genau, was um ihn herum geschieht. Shih Tzu sind sehr anhänglich und lieben es, in der Nähe ihres Menschen zu sein. Diese Hunderasse ist zudem sehr verspielt und verschmust. Da jede Rasse ihre ganz eigenen Bedürfnisse aufweist, sollte die Ernährung den jeweiligen einzigartigen Lebensstil unterstützen und eine optimale Gesundheit fördern. ROYAL CANIN© SHIH TZU ADULT ist für Shih Tzu ab dem 10. Monat geeignet und wurde speziell an die Bedürfnisse ausgewachsener Shih Tzu angepasst. Die spezielle Zusammensetzung von ROYAL CANIN© SHIH TZU ADULT fördert die Aufrechterhaltung einer optimalen Verdauungsfunktion und unterstützt das Gleichgewicht der Darmflora. Dadurch wiederum können übermässige Blähungen und der Stuhlgeruch reduziert werden. Natriumtriphosphat fängt im Speichel enthaltenes Kalzium ab und kann somit helfen, der Zahnsteinbildung vorzubeugen. Auch die Form und Textur der Kroketten sind auf die Bedürfnisse des kleinen Hundes abgestimmt. Die Nahrungsaufnahme wird so erleichtert und der Shih Tzu zum Kauen angeregt. Die Gesundheit der Haut Ihres Hundes beeinflusst die Gesundheit seines Fells. Der Shih Tzu hat ein dichtes weisses Fell - wird es nicht gestutzt oder geschoren, kann es bodenlang wachsen. ROYAL CANIN© SHIH TZU ADULT ist mit Borretschöl und Omega-3-Fettsäuren (EPA und DHA) angereichert, um die Barrierefunktion der Haut zu unterstützen, welche wiederum zu einem allgemein gesunden Hautzustand beiträgt. Ausserdem hilft ein angepasster Nährstoffkomplex dabei, das Fell Ihres Hundes zu nähren und zu pflegen.

