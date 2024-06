STERILISED für Hunde Mousse

PRODUKTDETAILS

Nach der Kastration verlangsamt sich oftmals der Stoffwechsel Ihres Hundes und er scheint sich lieber auf dem Sofa zu entspannen als draußen Abenteuer zu erleben. Nichtsdestotrotz kann es sein, dass er dennoch jede Mahlzeit mit großem Appetit verschlingt. Es ist weithin bekannt, dass eine ausgewogene Ernährung Tieren dabei helfen kann, Gesundheitsprobleme zu bewältigen. Wir haben in dieses Futter für kastrierte Hunde Jahrzehnte fortschrittlicher Forschung im Bereich der Hundeernährung gesteckt. Das Futter ROYAL CANIN© STERILISED Mousse ist geeignet für Hunde aller Größen. Es ist speziell mit Aktivnährstoffen entwickelt, die dabei helfen können, den Hunger Ihres Hundes zu stillen und ihn gleichzeitig schlank und aktiv zu halten. Die schmackhafte Rezeptur von ROYAL CANIN© STERILISED Mousse ist reich an hoch verdaulichen Proteinen, die speziell zur Deckung des Bedarfs Ihres Hundes ausgewählt wurden. Die Proteine in diesem Futter helfen Ihrem Hund dabei, seine Muskelmasse zu erhalten und gleichzeitig weniger Kalorien und Fett zu sich zu nehmen. Außerdem enthält das Futter ROYAL CANIN© STERILISED Mousse einen moderaten Fettgehalt und eine optimale Kombination aus Nahrungsfasern, die Ihrem Hund dabei helfen, sein Idealgewicht zu halten und satt zu werden. Zusätzlich zu diesem schmackhaften Nassfutter ist unser Futter aus dem STERILISED Ernährungsprogramm auch als knuspriges Trockenfutter erhältlich. Beide Varianten sind als Alleinnahrung geeignet, können aber auch perfekt miteinander kombiniert werden. Sie können Nassfutter und Trockenfutter in beliebigem Mischungsverhältnis kombinieren. Stellen Sie Ihren Hund auf ROYAL CANIN© STERILISED Mousse um und genießen Sie die Vorteile qualitativ hochwertiger Nährstoffe, die dafür sorgen, dass Ihr Hund aktiv, schlank und gesund bleibt.

