PRODUKTDETAILS

Trotz ihres zarten Aussehens sind viele sehr kleine Hunde erstaunlich widerstandsfähig und werden oft älter als erwartet. Ihr Hund braucht eine seiner Größe angepasste Ernährung, damit er gesund bleibt und seine späteren Jahre genießen kann. ROYAL CANIN® X-SMALL AGEING 12+ eignet sich für bis zu 4 kg schwere Hunde ab 12 Jahren. Die Nahrung bietet eine nährstoffreiche und ausgewogene Rezeptur, die den spezifischen Bedürfnissen Ihres sehr kleinen Hundes gerecht wird und die ihn im Seniorenalter unterstützt. Ihr sehr kleiner Hund braucht spezifische Nährstoffe, die einen gesunden Alterungsprozess unterstützen. Die nährstoffreiche Rezeptur enthält essenzielle Nährstoffe wie EPA, DHA und Vitamin C und ist darauf ausgerichtet, die Vitalität Ihres älteren Hundes sein Leben lang zu erhalten und seine körpereigenen Abwehrkräfte zu stärken. Auch im Seniorenalter sind viele sehr kleine Hunde beim Fressen wählerisch und haben besondere Gelüste. Die exklusiven Aromen dieser Kroketten überzeugen selbst die heikelsten Fresser: So kommen auch sie zu ihren essenziellen Nährstoffen. Auch den kleinen Mäulern tragen wir Rechnung und haben die Größe der Kroketten so angepasst, dass Ihr Hund diese leicht aufnehmen und kauen kann. Weil in seinem winzigen Kiefer viele Zähne Platz finden müssen, kann Ihr älterer Hund anfällig für Zahnprobleme sein. Kroketten haben einen Zahnputzeffekt und dank des darin enthaltenen Kalziumchelators hilft diese Rezeptur, die Zahnsteinbildung zu reduzieren. Um die hohe Qualität unserer Nahrungen durchgängig zu garantieren, durchlaufen alle Produkte von ROYAL CANIN® eine umfangreiche Qualitätskontrolle. Sie werden unter Schutzatmosphäre verpackt, damit Frische und Nährstoffqualität länger erhalten bleiben. Unser wissenschaftliches Team erstellt Rezepturen, die die besonderen Nährstoffbedürfnisse Ihres Hundes decken. Dafür verwenden wir hochwertige Nährstoffe und achten gleichzeitig auf Nachhaltigkeit.

