Der erste Tierarztbesuch

Es ist wichtig, dass Sie für Ihren neuen Welpen einen Termin beim Tierarzt vereinbaren, damit er kurz nach seiner Ankunft in seinem neuen Zuhause untersucht werden kann. Suchen Sie sich einen Tierarzt aus, dem Sie vertrauen. Im besten Fall entscheiden Sie sich für einen Tierarzt, der Ihren Hund sein gesamtes Leben begleitet.

Einen Tierarzt für Ihren Welpen auswählen

Wenn Sie bereits vor der Ankunft Ihres neuen Welpen einen Tierarzt auswählen, ist von Anfang an für sein Wohlergehen gesorgt. Bei der Suche nach dem richtigen Tierarzt können Sie auf hilfreiche Bewertungen zurückgreifen. Freunde und Familienmitglieder können möglicherweise einen Tierarzt empfehlen. Wenn Sie sich für eine neue Tierarztpraxis entscheiden, sollten Sie jedoch Folgendes berücksichtigen:

Empfehlung – Wird die Tierarztpraxis von anderen Leuten in der Region empfohlen? Gibt es Online-Bewertungen?

Lage – Wie weit ist die Praxis entfernt? Ist die Tierarztpraxis mit dem Auto und den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar?

Ausstattung – Welche Ausstattung ist vorhanden? Ist die Praxis sauber und gepflegt?

Dienstleistungen – Werden Sie auch außerhalb der Geschäftszeiten beraten? Welche vorbeugenden medizinischen Leistungen werden angeboten?

Vorbereitungen für den Besuch beim Tierarzt

Ihr Tierarzt benötigt so viele Informationen wie möglich, um die Gesundheit Ihres Hundes gründlich einschätzen und gezielte Ratschläge geben zu können. Vor dem eigentlichen Tierarzttermin sollten Sie sich bereits einige wichtige Punkte notieren:

Eine Aufzeichnung aller Impfungen

Informationen zu dem Futter, das Ihr Hund gerade erhält, einschließlich Marke, Menge usw.

Parasitenbehandlung, erneut mit Marke und Datum der letzten verabreichten Dosis

Alle bei Ihrem Hund beobachteten Veränderungen im Verhalten, Appetit, Durst, Gewicht usw.

Alle Unterlagen, die Sie zu Ihrem Welpen haben

Die Fahrt zum Tierarzt mit Ihrem Welpen

Während der Autofahrt zum Tierarzt sollte Ihr Welpe gesichert werden. Transportieren Sie den Welpen am besten in einer Transportkiste. Manchen Hunden wird während der Autofahrt übel. Daher ist es am besten, wenn Sie Ihren Welpen nicht unmittelbar vor der Fahrt füttern.

Um Stress abzubauen, sollten Sie Ihren Welpen auch unabhängig von Besuchen beim Tierarzt an das Autofahren gewöhnen. Welpen sind sehr empfindlich und negative Erfahrungen wirken sich nachhaltig aus. Daher ist es wichtig, dass Ihr Welpe das Auto nicht mit dem Besuch beim Tierarzt assoziiert.